Generalstaatsanwalt von Arizona: Es ist an der Zeit, dieses Regime zu stoppen

Im US-Bundesstaat Arizona hat sich Anfang dieser Woche einer der ranghöchsten Justizvertreter klar hinter die US-Verfassung und gegen die Washingtoner Bundesregierung gestellt: „Wenn wir uns jetzt nicht auflehnen, die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit schützen, werden wir beides nie mehr wiederbekommen.“

„Wir haben es in diesem Land mit zwei Krankheiten zu tun“, so Brnovich: „Die eine wurde in einem chinesischen Labor erstellt. Die andere kommt aus Washington D.C.“. Der oberste Ankläger des Staates weiter: „Wenn wir diesen Kampf jetzt nicht führen, wann dann? Ich möchte nicht in 25 oder 50 Jahren zurückblicken und mich fragen lassen müssen: Was haben Sie damals eigentlich getan, als die Vereinigten Staaten ein sozialistisches oder marxistisches Land wurden?‘ Es sei an der Zeit, „dieses Regime zu stoppen“, so die Kampfansage des Republikaners in Richtung der Biden Regierung in Washington. Quelle: Report24.news

5 11 Bewertungen Artikel Bewertung