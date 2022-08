„Gene-Drive-Organismen“: Hochgefährliche, unkontrollierte Gentechnik im Anmarsch

Sogenannte „Gene-Drive-Organismen“ sind die vielleicht gefährlichste Anwendung von Gentechnik, die bisher entwickelt wurde: Mithilfe des sogenannten CRISPR/Cas Verfahrens sollen Tiere und Pflanzen, die sich sexuell fortpflanzen, so manipuliert werden, dass sie eine neue Eigenschaft an sämtliche Nachkommen weitervererben. Selbst wenn diese für sie tödlich ist! Dabei werden die natürlichen Regeln der Evolution außer Kraft gesetzt. Dieser Mechanismus wiederholt sich dann selbstständig in jeder neuen Generation: Eine gentechnische Kettenreaktion, durch die wildlebende Tier- oder Pflanzenarten genetisch verändert oder gar ausgerottet werden können!

