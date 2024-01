Gendern Sie noch, oder sprechen Sie schon wieder?

Mehrere Bürgerinitiativen bemühen sich, per Volksbegehren gegen die amtliche Gendersprache vorzugehen – erste Hürden wurden erfolgreich genommen. Doch die Argumentationslinien dieses ehrenhaften Protestes spielen nicht selten den Gegnern in die Hände.

Was bringt 2024 in der Debatte zum Gendern? Eins scheint sicher: Trotz ablehnender Umfragewerte werden wir auch dieses Jahr penetrant zugegendert werden. Aber einiges ist in Bewegung, und es kann spannend werden.

Wie diverse Umfragen zeigen, lehnen die meisten Muttersprachler des Deutschen die Gender-Sprache ab. Dennoch ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass uns Rundfunk, Fernsehen und viele andere Textproduzenten auch dieses Jahr gnadenlos zudschendern werden, sodass es kein Entrinnen gibt. Das Gendern wurde schon vor vielen Jahrzehnten erfunden, fristete aber all diese Zeit das Nischen- und Schattendasein, das es verdient – erst ab dem Frühling 2020, zeitgleich mit „Corona“, war es auf einmal omnipräsent. Weiterlsen auf Achgut.com

