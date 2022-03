Gender-Experimente mit Kindern: „Mama, bin ich ein Junge oder ein Mädchen?“

In den westlichen Gesellschaften schreitet die perfide Sexualisierung von Kindern immer weiter voran. So auch in Spanien. Dort sehen nun neue Bildungsleitlinien einer linken Regierung, die sich selbst als „revolutionär“ bezeichnet, vor, dass bereits Sechsjährige in eigenen „Bildungseinrichtungen“ unterrichtet werden sollen, um nicht nur die „Sexualität zu erforschen“, sondern ebenso das „Geschlecht zu konstruieren“.

