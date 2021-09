Geldwäsche-Verdacht: Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen mehrere Bundesministerien

Hat eine Spezial-Einheit des Zolls geholfen, Geldwäsche zu verschleiern? Die Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht seit Donnerstagmorgen die Räume des Bundesfinanzministeriums und des Bundesjustizministeriums. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigte einen Bericht des „Spiegel“. Demnach soll eine Spezialeinheit des Zolls Hinweise auf Geldwäsche vorenthalten haben. Polizei und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Osnabrück sind derzeit im Einsatz.

Konkret geht es um führende Mitarbeiter der sogenannten „Financial Intelligence Unit“, einer Spezialeinheit des Zolls im Kampf gegen Geldwäsche. Die FIU erhält von Banken in regelmäßigen Abständen sogenannte „Geldwäscheverdachtsmeldungen“. Doch einige dieser Meldungen „in Millionenhöhe“ soll die Einheit nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben, so der Vorwurf. Quelle: Focus Online

4.6 7 Bewertungen Artikel Bewertung