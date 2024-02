Geiselnahme in der Schweiz: Asylant mit Axt – Polizei erschießt Täter in Zug

Geisel-Drama im Feierabend-Verkehr in der Schweiz! Mit einem Messer und einer Axt bewaffnet hat am Donnerstagabend ein iranischer Asylbewerber (32) in einem Zug den Lok-Führer und 14 Passagiere bedroht.

Gegen 18.35 Uhr kam es nahe des Bahnhofs der Gemeinde Essert-sous-Champvent, im Westen der Schweiz unweit des Neuenburgersees, zu dem Zwischenfall. Weiterlesen auf Bild.de

