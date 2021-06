GEIMPFT – BEWUSSTLOS – CRASH: Covid-Geimpfter zerlegt Boot

An den Unfall vor dem „Top Shop Automotive and Marine“ auf der Eastern Avenue in Lynn, Massachusetts kann sich der Fahrer des schwarzen Pickup nicht mehr erinnern. Erst als die Seitenscheibe eingeschlagen und die Autoschlüssel gezogen werden, erwacht er aus seiner plötzlichen Bewußtlosigkeit.

Er kam gerade von Impfzentrum und hatte sich das Gebräu der US-Pharmamafia spritzen lassen.

Nur weil er vorher bewußtlos einen weißen SUV gerammt hatte waren der Käufer des Bootes und der Ladeninhaber gewarnt und konnten zur Seite springen. Ansonsten hätte diese eine „Impfung“ bereits zwei Menschenleben gefordert.

