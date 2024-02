Geht’s noch, Mozart? Jetzt wird die „sexistische“ Zauberflöte woke

Der Woke-Wahnsinn hat jetzt auch die Opernwelt erfasst. Wie frauenfeindlich und rassistisch sind die beliebten Opern von Komponisten wie Mozart und Co.? Der Verlag Critical Classics hat es sich zur Aufgabe gemacht, die historischen Libretti umzukrempeln.

Den Anfang macht Mozarts „Zauberflöte“, berichtet jetzt der Deutschlandfunk. Denn da soll es nur so von verbalen Tiefschlägen gegen Frauen und People of Color (englisch für nicht weiße Personen) wimmeln. Am offensichtlichsten sei das in der Figur des Bösen, des sogenannten Mohren Monostatos. Weiterlesen auf Exxpress.at

