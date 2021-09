„Geht zurück nach Minsk!“ – Polen fordert Migranten per SMS zur Umkehr auf

Polen hat nach eigenen Angaben Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS zur Umkehr aufgefordert, in der englischen Mitteilung stand: „Die polnische Grenze ist dicht. Die BLR (belarussischen) Behörden haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk!“

So dicht ist die polnische Grenze wohl keineswegs, sonst wäre das Auffanglager in Eisenhüttenstadt nicht überfüllt und täglich würden keine weiteren Wirtschaftsmigranten eintreffen. Sie können problemlos über die deutsch-polnische Grenze latschen oder per Auto/Bus/LKW eingeschleust werden, selbst wenn die Bundespolizei diese aufgreift, endet die illegale Einreise mit dem Zauberwort „Asyl“.

Ob die Mehrheit der Grenzhopser die Mitteilung in englischer Sprache überhaupt verstanden hat? Ist auch völlig egal, eine SMS kann/wird das Vorhaben nicht aufhalten, schließlich wurde viel Geld für die Schleusung nach Europa investiert, die sich rentieren muss.

Epoch Times:

Polen hat nach eigenen Angaben Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS zur Umkehr aufgefordert. Wie das Innenministerium mitteilte, versandte es allein am Dienstag fast 31.000 Kurznachrichten an ausländische Telefonnummern im Grenzgebiet. In der englischen Mitteilung stand: „Die polnische Grenze ist dicht. Die BLR (belarussischen) Behörden haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk!“

Die Nachrichten enthielten zudem einen Link zu einer Website, die Migranten in fünf Sprachen davor warnte, dass illegale Grenzübertritte im Gefängnis enden könnten. Es hieß zudem, die sich verschlechternden Wetterbedingungen könnten für „Leben und Gesundheit“ gefährlich sein. „Jeder Versuch, sich zu verstecken und im Freien zu schlafen, kann tragisch enden“, warnten die Behörden, nachdem bereits sechs Migranten an der EU-Grenze zu Belarus ums Leben gekommen sind. Mehr auf Epoch Times

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung