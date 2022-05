Gehorsam: Die Währung der “neuen Normalität” der Global-Diktatur

„Imagine the compliance!” – „Stellen Sie sich die Fügsamkeit vor!”: Pfizer CEO Albertos Bourla ist am diesjährigen World Economic Forum begeistert von den Möglichkeiten, die biologische Microchips in Medikamenten eröffnen. Ja ich weiß, wieder eine der „Verschwörungstheorien”, die sich als wahr erweisen. Bourla spricht wortwörtlich von der Rückmeldung der Medikamente, die melden ob der Bürger einnimmt, was er nehmen soll.

Aber nicht nur Pfizer CEO Bourla ist begeistert von den zukünftigen Überwachungsmöglichkeiten. J. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, Asiens größtem Onlineimperium mit 1,24 Milliarden Kunden, spricht von der Entwicklung eines „individual carbon footprint trackers”, eines Tools, das Ihren CO2 Fußabdruck misst. Was Sie essen. Wohin Sie reisen. Wie Sie reisen. Was Sie kaufen. Auch hier, exakt seine Worte.

Natürlich ist die Teilnahme an all diesen schönen, neuen Überwachungsmöglichkeiten für den Bürger “freiwillig”. Darauf wird er ja auch täglich von der Angstindustrie der Medien gedrillt. Sei solidarisch! Lass Dich impfen! Rette das Klima! Sonst droht das Ende, der Untergang, Armageddon.

J. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, im nachfolgenden Video:

