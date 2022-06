„Geh in dein Schweineland zurück“ – Gießen: Polizist beleidigt Mann aus Albanien

Es sind nur ein paar Sekunden Videomaterial, die direkt einsteigen in eine hitzige verbale Auseinandersetzung. „Mach dein Scheißhandy weg“, sagt ein uniformierter Polizist zu einem Mann in dunkelgrüner Jacke. „Nein, nein“, antwortet der Mann aufgebracht und filmt weiter mit dem Handy. „Mach und verschwind, Freund“, sagt der Polizist. „Sonst vergess ich mich.“ Dann dreht der Beamte sich weg und fügt noch hinzu: „Geh in dein Schweineland zurück.“

Das Video der Situation verbreitet sich nun seit Montag rasant über TikTok.

Bisher sei bekannt: „Das Video ist wohl schon etwas älter und im Kontext einer Kontrolle bei uns in Gießen gedreht worden“, so Polizeisprecher Reinemer. Es habe sich bei dem Mann laut Polizei um einen „mutmaßlichen Störer“ gehandelt.

Der TikTok-User hatte eine etwas längere Version des Videos bereits 2020 auf Youtube gestellt, dort aber kaum Aufmerksamkeit damit erregt. Wie seinen Kommentaren nun zu entnehmen ist, kommt der Mann aus Albanien, wo er sich derzeit offenbar auch wieder aufhält.

