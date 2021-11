Geh endlich in Rente! Illegale Einreisen: Seehofer gegen Kontrollen an Grenze zu Polen

Allein im Oktober 2021 sind insgesamt 5.285 Personen aus Belarus über Polen illegal nach Deutschland eingereist, ein kleiner Vorgeschmack auf die noch bevorstehende Welle von illegalen Migranten in Anbetracht dessen, dass täglich bis zu 1.000 Migranten in Minsk ankommen. Für Seehofer und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die Zahl nur ein Klacks und darum kein Grund für Grenzkontrollen.

Grenzkontrollen sind auch eher in die Kategorie Aussammel-Aktionen einzuordnen, denn jeder „Asylbegehrende“, selbst wenn dieser aus einem EU-Mitgliedsland kommt und sogar mit einem Touristenvisum einreist, das nur für das Gebiet von Weißrussland gültig ist, wird keiner abgewiesen.

Welt.de:

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) halten Kontrollen an der Grenze zu Polen trotz der deutlich gestiegenen Zahl unerlaubter Einreisen von Asylbewerbern dort derzeit für unnötig. „Die aktuelle Migrationslage ist zwar ernst, jedoch weit entfernt von der Situation, wie wir sie im Rahmen der Massenmigration 2015 erlebt haben. Somit besteht zum momentanen Zeitpunkt überhaupt kein Anlass zur Einführung von temporären Grenzkontrollen“, sagte der GdP-Vorsitzende für die Belange der Bundespolizei, Andreas Roßkopf, am Mittwoch.

Mit 120 bis 280 unerlaubt einreisenden Migranten pro Tag an der gesamten Grenze zu Polen sei man noch in einem Bereich, in dem der hohe Eingriff in die EU-Reisefreiheit mit Grenzkontrollen nicht zu rechtfertigen wäre.

Allein am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei im Grenzgebiet zu Polen 597 unerlaubt eingereiste Menschen fest, die sich zuvor in Belarus aufgehalten hatten. Die meisten von ihnen stammten aus dem Irak, aus Syrien, dem Iran sowie aus Afghanistan.

