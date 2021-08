Gegen Willkür der Regierung- Australien: Stehen die Trucker kurz vor einem Lieferstopp?

In den letzten Tagen sind in einigen alternativen sozialen Medien Videobotschaften von australischen LKW-Fahrern aufgetaucht, in denen sie erklären, dass sie ihr Land zurückerobern werden, indem sie streiken und eine Blockade errichten, die die Versorgungskette abwürgen wird.

Sie warnen die Australier, sich darauf vorzubereiten und sich mit Lebensmitteln und Grundbedürfnissen einzudecken, während sie dies tun. Sie behaupten, unter den „Truckies“ und auch unter den Militärveteranen breite Unterstützung zu haben.

Kürzlich gab es in Sydney eine Protestaktion, bei der sich Dutzende von Lastwagen kilometerweit in einer Reihe aufstellten und als Zeichen der Solidarität gegen die Tyrannei hupten.

STEHEN DIE AUSTRALISCHEN TRUCKER KURZ VOR EINEM LIEFERSTOPP?

Eine Nachricht von einem der Truckies von heute Morgen… wir alle werden bald erfahren, wer in Australien wirklich das Sagen hat. Deckt euch jetzt mit Vorräten ein, nur für den Fall, und steht gemeinsam mit unseren australischen Truckies auf, um diesen absoluten Wahnsinn zu beenden.

Hier noch ein Videobericht mit Botschaften verschiedener LKW-Fahrer.

Ab dem 31. August 2021 soll der Lkw-Verkehr landesweit stillgelegt.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung