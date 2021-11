Gegen Corona-Maßnahmen: Ausschreitungen in Rotterdam

Hunderte Menschen haben in Rotterdam gegen Pläne der Regierung für schärfere Corona-Regeln protestiert. Dabei kam es am Freitag zu Ausschreitungen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und gab Warnschüsse ab. Mindestens sieben Menschen erlitten dadurch Verletzungen, darunter auch Polizisten. Dutzende „Krawallmacher“ seien bei den Ausschreitungen festgenommen worden. Einige Demonstranten hatten demnach in der Hafenstadt Brände gelegt und mit Feuerwerkskörpern geworfen.

