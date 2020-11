Gefälschte US-Wahl-Stimmzettel 2020: Video veröffentlicht von Telefon-Gespräch mit chinesischem Hersteller

Am Freitag wurde ein Video in Mandarin-Chinesisch veröffentlicht, in dem eine telefonische Anfrage nach gefälschten Stimmzetteln, die von einer chinesischen Fabrik angefertigt wurden, gezeigt wurde. Der Hersteller befindet sich Berichten zufolge in Kwangtung, China.

In dem Video ist ein Anrufer zu hören, der eine Großbestellung von Stimmzetteln für den Versand in die Vereinigten Staaten anfordert. Das Video macht gerade erst die Runde. Hier ist das Video mit der Übersetzung auf Englisch. Mandarin-Sprecher von thegatewaypundit.com bestätigte, dass die Übersetzung korrekt ist. Quelle: thegatewaypundit.com

Zwei Leser von thegatewaypundit.com konnten bei Minute 0:54 auf den Stimmzetteln „Charlotte County Florida“ erkennen.