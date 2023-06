Geberkonferenz für Syrien: Bundesregierung sagt 1,05 Milliarden Euro zu

Bei der Geberkonferenz für Syrien in Brüssel hat die Bundesregierung am Donnerstag insgesamt 1,05 Milliarden Euro zugesagt, um die Flüchtlingskrise in Syrien und der Region zu bewältigen. „Es wäre ein fataler Fehler, die Syrienkrise jetzt zu vergessen“, erklärte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Die „zerstörerische Mischung aus Bürgerkrieg, Massenflucht, Dürrekatastrophe und Erdbeben“ habe „katastrophale Folgen“. Die Europäische Union sagte ihrerseits weitere Hilfsgelder in Höhe von 560 Millionen Euro bei dem Treffen zu. Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

