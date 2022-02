Gazprom-Tochter hat größten deutschen Gasspeicher vor Kriegsbeginn geleert

Niedersachsen hat derzeit keinen Überblick über die Füllstände der rund 50 Untergrundspeicher für Gas im Land.

Der Füllstand des größten deutschen Speichers in Rehden im Landkreis Diepholz liegt dem Ministerium zufolge bei derzeit nur noch rund vier Prozent. Das Unternehmen Astora betreibt den Speicher in Rehden und ist ein Tochterunternehmen von Gazprom.

„Ob der Speicher aus politischen Gründen ‚geleert‘ wurde, kann von unserer Seite nicht beurteilt werden“, hieß es vom Ministerium. Seitens des Unternehmens werde darauf hingewiesen, dass Astora den Speicher zwar betreibe, aber keinen Einfluss darauf habe, was die Kunden dort ein- oder auslagerten. Astora selbst ließ eine entsprechende Anfrage zunächst unbeantwortet.

Quelle: Tag24.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Baerbock sagte am Rande eines außerordentlichen EU-Außenministerrats am Freitag in Brüssel: „Die EU habe ein Sanktionspaket aufgelegt an „Wirtschafts- und Finanzsanktionen, aber eben auch an Sanktionen gegen diejenigen, die für diese Furchtbarkeit an den Menschen in der Ukraine verantwortlich sind“, und fügte hinzu „„Das wird Russland ruinieren“. Quelle: Welt.de

Über derartige Drohungen wird Russland bzw. Putin nur lachen können, abwarten, wem das Handelsembargo schadet, wer hier welches Land ruiniert, wird sich noch zeigen, und wer die Leidtragenden sind, die die Zeche zahlen müssen.

