Gaza-Clan schleust Hamas-Anhänger nach Berlin

Eine arabische Großfamilie aus Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt im Gaza-Streifen, schleust ihre Angehörigen nach Europa. Allein in Berlin leben nach BILD-Informationen bereits über 300 Mitglieder der Familie Barbakh. Tendenz steigend.

Wie genau sie in die Hauptstadt kommen – unklar. Doch was sie hier tun, zeigt sich bei jedem Anti-Israel-Protest: Sie preisen Hamas-Terroristen, greifen Politiker, Journalisten und Polizisten brutal an und beschimpfen Deutschland auf Social-Media-Plattformen. Weiterlesen auf Bild.de

