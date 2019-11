Gauck: „Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem.“

Zu Gaucks neuster Entgleisung ein Kommentar von Frauke Petry

Bundespräsident Gauck im Gespräch mit der ARD.

Ab Minute 11:03 sagt er tatsächlich „Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem.“

Was für eine Aussage für ein Staatsoberhaupt!

Dieser Satz symbolisiert alles, was im Moment falsch läuft in Deutschland und in der EU. Die Politiker dienen dem Land und dem Volk nicht mehr, nein, sie sehen das Volk als Problem an – die Bürger als Kleinkinder, die einfach nicht verstehen wollen, wieviel Gutes ihnen diese EU bringt, die sich den Errungenschaften nicht bewusst sind. Also muss man der Bevölkerung einfach nur wieder erklären, wie prima alles funktioniert und schon ist alles wieder gut und man kann weitermachen wie bisher.

Nein Herr Gauck, so funktioniert das nicht. Die Bürger sind keine unmündigen Kinder. Wenn die Mehrheit des Volkes dem jetzigen „mehr Europa“-Kurs nicht folgen will, dann müssen Sie und die Regierung das akzeptieren.

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Artikel 20 des Grundgesetzes, schauen Sie mal wieder rein!

Zum Gauck-Interview

Quelle: Facebook / AfD