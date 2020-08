Gates und Fauci rudern bei Impfversprechen zurück

Das vollmundige Versprechen eines auf die Schnelle hergestellten und dennoch angeblich sicheren Impfstoffes gegen Covid 19 kann von Bill Gates und Fauci ganz offensichtlich nicht eingehalten werden. Robert F. Kennedy Jr. deckt in seinem Leitartikel vom 16.7.2020 die ernüchternden (oder: erschütternden?) Ergebnisse der dazu durchgeführten Studien auf. Was nun an gefährlichen Impfstoffen bereits produziert wurde, lässt Kennedy ausrufen: „Oh je, wir Ärmsten“.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung