Gaskrise – Beim Robert sind immer die anderen schuld

Carsten: Ab 01.Oktober kommt die Gasumlage. Für einen 4 Personen Haushalt wird es jährlich bis zu 1000.- EUR teurer. Weil der böse Russe schuld ist und uns nichts mehr liefern will? NEIN, weil das Gas nun aus den USA, Kanada etc. kommt. Die Beschaffung, Marge und Vetriebskosten steigen, da man das GAS AUS RUSSLAND NICHT WILL.

