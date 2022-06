Gas-Versorgung: „In drei Monaten werden Menschen ihre Rechnung nicht mehr zahlen können“

Bei einem Fachkongress in Berlin hat der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, wegen des Gasengpasses ein düsteres Bild der kommenden Winterperiode gezeichnet. Zudem prophezeit er ein neues Nord-Süd-Gefälle in Deutschland.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen wird Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, derzeit nicht müde über den kommenden Winter zu sprechen. Er wisse, dass er damit ein „Partykiller“ sei. Aber er prophezeie schon jetzt, dass man in der kommenden Heizperiode über viele furchtbare Einzelschicksale von Menschen hören werde, die aufgrund der hohen Gaspreise ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können.

Müller appellierte an die Menschen, den Sommer zu nutzen, um die in drei Monaten beginnende Heizperiode vorzubereiten. So sei etwa jede zweite Gastherme in Deutschland falsch eingestellt und arbeite damit ineffizient und klimaschädlich.

