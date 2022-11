G20-Gipfel: Klaus Schwab propagiert den Great Reset

Inmitten all der Staatschefs beim diesjährigen G20-Gipfel in Bali treibt sich auch der demokratisch in keiner Weise legitimierte Gründer des Weltwirtschaftsforums herum: Klaus Schwab nutzte bereits die Gelegenheit und propagierte in einer Rede die große “Transformation”, die die Welt nun seiner Ansicht nach durchmachen müsse. Seinen “Great Reset” umschrieb er als unabwendbare “tiefgreifende systemische Umstrukturierung unserer Welt” – ganz so, als habe er die Macht, diese vorzuschreiben…

In Wahrheit drängt sich hier nur eine Frage auf: Was hat Klaus Schwab, dem kein Bürger der Welt jemals irgendeine Form von Mandat erteilt hat und der sich mit seinen globalistischen und nicht selten menschenverachtenden Vorstellungen abseits jedes demokratischen Grundverständnisses bewegt, auf diesem Gipfel verloren?

