G20-Deklaration: Künftig Impfpass für internationale Reisen notwendig

In der Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Bali stehen besorgniserregende Dinge. So zum Beispiel die Absicht, allgemein auf Impfpässe für internationale Reisen zu setzen. Auch die Zensur soll weiter verschärft werden. All diese Entwicklungen erfolgen im Sinne des “Great Reset”, den Klaus Schwab auf diesem Elitentreffen ebenfalls propagieren durfte.

In der gemeinsamen Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Bali loben die Staats- und Regierungschefs nicht nur die experimentelle mRNA-Impftechnologie und die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, diese weltweit auszurollen. Sie bekräftigten auch, künftig am System der Impfpässe für internationale Reisen festhalten zu wollen.

