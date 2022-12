Fundamentalopposition in Berlin: Man wird auch 2023 wachsam bleiben!

Die Phase der offenen Corona-Diktatur geht auch in Deutschland allmählich zu Ende. Mit Bayern und Sachsen-Anhalt hoben die ersten Bundesländer nun auch den Maskenzwang im öffentlichen Nahverkehr auf, auch in Schleswig-Holstein und Bremen soll das Unterwerfungssymbol schon bald nicht mehr verpflichtend sein. Doch diese Schritte sind offensichtlich keine Rückkehr zur Normalität, sondern eher eine neue Taktik des Systems. Davor warnten rund 2.500 Demonstranten, die am vergangenen Samstag in Berlin nicht weniger, als einen Neustart der Demokratie forderten. Martin Müller-Mertens war vor Ort und hat mit den Aktivisten gesprochen. AUF1

