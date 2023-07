Fürstenwalde: Schüler demonstrieren gegen Asylunterkunft

Mehr als 150 Schüler haben im brandenburgischen Fürstenwalde gegen Pläne demonstriert, ihre Sporthalle in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Die Halle sollte kurzfristig mit 100 Asylsuchenden belegt werden. „Wir haben vor, daß unsere Stellung vertreten wird und das, was uns wichtig ist – und zwar unser Sportunterricht –, gesichert werden kann“, sagte die Schülersprecherin nach Angaben des RBB und betonte: „Wir wollen in keinen politischen Zusammenhang gebracht werden.“ Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

