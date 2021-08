Für Panik-Karl gibt es künftig nur noch Geimpfte und Infizierte

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach hat die Hoffnung auf eine Herdenimmunität gegen das Corona-Virus aufgegeben. „Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass wir realistischerweise gar keine Herdenimmunität jemals noch erreichen können“, sagte Lauterbach in der ARD-Talksendung „maischberger. die woche“. Künftig werde es nur noch zwei Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. „Von dem was wir jetzt wissen, werden sich in den nächsten anderthalb Jahren die Ungeimpften – einschließlich unserer Kinder – alle anstecken“, sagte Lauterbach bei „maischberger. die woche. Das ließe sich auch mit den besten der derzeit verfügbaren Impfstoffe nicht vermeiden.

Zur Frage nach einer Impfplicht äußerte sich der SPD-Politiker zurückhaltend, dafür brauche es „überragende“ Gründe. „Demjenigen der ungeimpft bleiben will und solange bereit ist, sich ständig testen zu lassen, wenn er andere sonst gefährdet, dem kann ich das Recht nicht nehmen.“ Deswegen hält Lauterbach die Test-Strategie für Ungeimpfte weiterhin für sinnvoll: „Die Schnelltests erkennen die Delta-Variante sehr zuverlässig“, das hätten neueste Studien gezeigt.

Politikstube: Der Mann ist krank und gehört in Behandlung. Was der jeden Tag an Müll verbreiten darf, ist unfassbar. Gesunde Menschen sind künftig Infizierte, geht`s noch?

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung