Für Lauterbach ist Scholz bester Kanzler aller Zeiten

Mangelndes Selbstvertrauen kann man der derzeitigen sozialdemokratischen Bonzen- und Ministerriege nicht vorwerfen. In einem Interview gibt SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Genossen. Und die scheint von Umfragewerten oder gar Selbstzweifeln völlig ungetrübt. So erklärt Lauterbach etwa: „Olaf Scholz ist der beste Bundeskanzler, den wir je gehabt haben.“ Weiterlesen auf Der Status.at

