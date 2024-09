Für Coronazeit: Ex-Ethikrat-Chefin Alena Buyx erhält Bundesverdienstkreuz

Die ehemalige Ethikratsvorsitzende Alena Buyx soll am ersten Oktober den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, das Bundesverdienstkreuz, verliehen bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Verleihung vornehmen. „Wie wichtig ihr Engagement als Beraterin in ethischen Fragen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ist, wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich“, heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamts. Obwohl sie vielfach angefeindet wurde, habe sie stets den Konflikt zwischen individuellen Freiheitsrechten und staatlichen Schutzmaßnahmen erläutert. Weiterlesen auf Apollo News.net

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung