Zitat eines Bekloppten:

„Um ehrlich zu sein: Das motiviert ziemlich, einen BigMäc zu bekommen!“

Warum hat die Pharmaindustrie in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer hohe Geldbeträge an Menschen bezahlt, die Medikamente getestet haben usw.? Neuerdings nehmen Menschen sogar für eine Bratwurst oder neuerdings auch mit einem Burger an einer klinischen Studie teil.

