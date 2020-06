„Fuck The Police“ – Auch in Turin drehen Schwarzafrikaner durch

Mit Unterstützung linker Aktivisten demonstrierten vorwiegend Schwarzafrikaner unter dem Motto „BlackLivesMatter“ am vergangenen Samstag in Turin, zusammen versuchten sie die Polizisten mit den Rufen „Fuck The Police“ und „Fuck Salvini“ anzugreifen, einige Demonstranten mit Hirn verhinderten den Mob-Angriff und damit vermutlich Schlimmeres.

Die linken Aktivisten kommen größtenteils aus den Sozialzentren, die sich überwiegend um „Bootsmigranten“ und illegale Einwanderer kümmern und sich für diese einsetzen. Bei den protestierenden Afrikanern könnte es sich um diese Klientel handeln, die per Shuttle-Service nach Italien gekommen sind und ihre Dankbarkeit für die (erpresste) Aufnahme kundtun.