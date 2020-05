Frontex erwartet neue Migrantenwelle an griechischer Grenze

Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex erwartet offenbar eine neue Migrantenwelle an der griechischen Grenze, das berichtet „Die Welt“ unter Berufung auf einen internen und vertraulichen Situationsbericht. Grund seien die Lockerung der Corona-Einschränkungen.

[…] In dem Bericht heißt es wörtlich unter dem Punkt „Türkei“: „Die Einschränkungen wegen Covid-19 wurden schrittweise aufgehoben in den meisten ägäischen Provinzen, aber noch nicht in den Provinzen Canakkale, Istanbul und Izmir. Wenn die Bewegungsfreiheit in diesen Gebieten wiederhergestellt ist, können massive Bewegungen von Migranten in Richtung der griechisch-türkischen Grenze erwartet werden.“ […]

