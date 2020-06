Frontex-Chef warnt vor neuer Eskalation an griechisch-türkischer Grenze

Die Szenen an der griechisch-türkischen Grenze im Februar/März 2020 sind noch gut in Erinnerung, nachdem Erdogan die Grenze öffnete, versammelten sich mehr als 10.000 Migranten auf der türkischen Seite, um teils mit Gewalt in die EU zu gelangen. Nun warnt Frontex-Chef Fabrice Leggeri vor einer erneuten Eskalation an der griechisch-türkischen Grenze, falls eine kritische Situation eintreten sollte, würde die Grenzschutzagentur die Zahl der Grenzbeamten auf sagenhafte 1.500 aufstocken.

[…] Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat vor einer erneuten Eskalation an der griechisch-türkischen Grenze gewarnt. „Sollte die Türkei eine ähnliche Situation wie im März heraufbeschwören, würde Frontex sein Personal in Griechenland kräftig aufstocken und könnte die bis zu 1500 Grenzbeamte schicken“, sagte Leggeri den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. Derzeit seien 600 Frontex-Kräfte in Griechenland im Einsatz: an der Landgrenze zur Türkei, in der Ägäis und auf den Inseln.

Im aktuellen Mai-Bericht, der den Zeitungen vorliegt, ermittelte Frontex auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4300 unerlaubte Grenzübertritte, rund dreimal so viele wie im Vormonat. Die Strecke über die Türkei nach Griechenland oder Bulgarien war demnach erneut die „aktivste Migrationsroute nach Europa“. Hier stellte Frontex im Mai 1250 irreguläre Grenzübertritte fest, achtmal so viele wie im April. […] Quelle: Welt.de

Wahnsinn – 1.500 Grenzbeamte, so viele Polizisten sind bei einer Hygiene-Demo in Deutschland im Einsatz. Vielleicht sollte man besser zusätzliche Armeen an die EU-Außengrenze Griechenlands entsenden, da Frontex nur illegale Grenzübertritte zählt und nur Warnungen ausspricht?