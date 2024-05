Frontalangriff auf Mieter: Wenn Klima-Wahnsinn das Wohnen unleistbar macht

In den kommenden Jahren dürften in Deutschland die Mieten weiter steil nach oben gehen. Allerdings nicht nur wegen einer Knappheit an Wohnungen durch massiven Zuzug und einer unzureichender Bautätigkeit, sondern vielmehr durch Maßnahmen, die durch die Klimahysterie hervorgerufen werden. Denn wenn Immobilien renoviert und klimaneutral gemacht werden sollen, wie die Ampel es wünscht, dann zahlen am Ende die Mieter die Zeche. Weiterlesen auf Der Status.at

