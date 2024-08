Friedrich Merz fällt wieder um

Eigentlich ist das keine wirklich überraschende Nachricht, was heute über die Agenturen läuft: „CDU-Chef Merz hat seine Forderung nach einem Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen relativiert. In einem Schreiben an die Mitglieder des Bundesvorstands seiner Partei stellt er nach Angaben der dpa klar, man fordere keine Änderung des Asylrechts im Grundgesetz.“

Das hat sich am Vortag noch anders angehört. Die Ampel sollte faktisch aufgelöst, die SPD an seine Seite gezogen werden zu einer großen Reform der Zuwanderung. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

