Friedland (MV): Über 500 statt 300 Flüchtlinge, nicht alle kamen aus der Ukraine

Plötzlich großer Andrang von Flüchtlingen: Laut MV-Innenminister Christian Pegel könnte das Friedland in Mecklenburg mit jenem in Niedersachsen verwechselt worden sein.

Die fleißigen Helfer wurden überrollt – im wahrsten Sinne des Wortes. „Statt der ursprünglich vorgesehenen 300 Flüchtlingen in drei Bussen kamen über 500 Flüchtlinge in sieben Busse”, berichtete Innenminister Christian Pegel am Freitagmorgen.

Der Landkreis als zuständige Behörde hatte am Donnerstagabend Polizeihilfe angefordert – Landes- und Bundespolizei kamen zum Einsatz. Es folgten gegenseitige Beschimpfungen zwischen Kräften vor Ort und den Busfahrern.

Bei Überprüfungen der Personalien war auch festgestellt worden, dass nicht alle Businsassen aus der Ukraine kamen.

Mehr auf nordkurier.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Ist das ein Versehen oder eher Kalkül? Erhalten die Busfahrer keine schriftliche Mitteilung über den genauen Zielort und das genaue Bundesland? Oder wird denen ohne konkrete Angaben nur mündlich lapidar zugerufen, wohin die Reise gehen soll?

Was heißt nicht alle Businsassen? Die Hälfte, ein Viertel oder….?

3.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung