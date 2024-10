Freie Geschlechtswahl im Kindergarten: Sechs stehen zur Verfügung

Stellen Sie sich vor: Ein gewöhnlicher Vormittag, die Eltern stehen geduldig in der Schlange, um ihren Nachwuchs für den Kindergarten anzumelden. Doch anstatt der üblichen Fragen wie „Hat Ihr Kind Allergien?“ oder „Gibt es besondere Betreuungshinweise?“ werden sie mit einer Liste überrascht: „Wählen Sie das Geschlecht Ihres Kindes: männlich, weiblich, divers, inter, offen oder keine Angabe.“ Sechs Möglichkeiten – für ein Kindergartenkind. Ein kleines Wesen, das gerade erst beginnt, die Welt um sich herum zu entdecken, wird nun in die komplexe Debatte der Erwachsenen hineingezogen. Wer kommt auf so eine Idee? Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung