„Frechheit“: Lauterbach schickt persönliche Impfaufforderung an Bürger über 60

Deutsche Bürger über 60 Jahre dürfen sich in diesen Tagen über Post von Karl Lauterbach “freuen”: Dieser hat über die gesetzlichen Krankenversicherungen Briefe versenden lassen, in denen er die Empfänger nicht nur zur vierten Corona-Impfung ermuntert, sondern ihnen auch direkt Impfungen gegen Grippe und Pneumokokken aufschwatzen möchte. Das kommt alles andere als gut an.

Da die Impfbereitschaft in der Bevölkerung immer weiter abnimmt, hat der Bundesgesundheitsminister nun über die Krankenkassen Impfbriefe an alle Bürger über 60 Jahren verschicken lassen.

Darin behauptet er, die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei, eine Covid-19-Erkrankung sei gefährlich und es könne zu “erheblichen gesundheitlichen Problemen noch lange nach der eigentlichen Erkrankung” kommen. “Wir haben das Glück, genügend Impfstoffe zu haben”, die “gut” gegen schwere Verläufe schützen und ganz kostenlos seien.„

