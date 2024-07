Reichlich veräppelt müssen sich die Damen beim (vermeintlichen) Frauen-Madison beim Marymoor Grand Prix in Washington gefühlt haben: Alle Medaillen gingen nämlich an die Teams, in denen ein biologischer Mann als „Transfrau“ antrat.

Klarer Gewinner war der Kanadier Jordan Lothrop, der letztes Jahr noch bei einem Rennen gegen Männer angetreten war – und das sogar erfolgreich! Dann dürfte das Rennen gegen die Frauen ja ein Klacks für ihn gewesen sein. Weiterlesen auf Report24.news

