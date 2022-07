Frau aus der Ukraine verspottet deutsche Steuerzahler

„Alle Flüchtlinge aus der Ukraine zugehört, ich erzähle euch nun, wie man beim Jobcenter 3.500 Euro für die Familie erarbeiten kann“ – so leitet eine junge Frau aus der Ukraine, die nun in Deutschland gelandet ist, ihr kurzes Video ein, das am Donnerstag in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist.

Und wie? Na, ganz einfach. Man soll das Jobcenter einfach um finanzielle Hilfe bitten – die bekommt man auch, für die Einrichtung der Wohnung, für Möbel, Geschirr, Technik oder ähnliches. Wofür die Frau das Geld letztendlich ausgegeben hat, bleibt indes ein Rätsel. Sie sagt bloß, dass sie die gesamte Summe bereits abgehoben hat.

„Nun, ich richte Deutschland für eure Hilfe und Unterstützung meinen großen Dank aus. Ach, und fast hätte ich es vergessen, ich danke euch Russlanddeutschen für eure Steuern“, spottet sie mit einem Luftkuss, der mit einem Spucken endet, über die deutschen Steuerzahler.

Politikstube: Wie exxpress.at berichtet, hat das provokante Video bei den Zuschauern ziemlich eindeutige Reaktionen ausgelöst.