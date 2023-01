Franziska Giffey über Silvester-Randalierer: „Das sind doch fast alles Berliner Kinder“

Berlin hat eine bunte Einwanderungsgeschichte. Mit Folgen: In Reinickendorf spricht man auch gerne mal Französisch. In Schöneberg finden sich ganze Kolonien niederländischer Nachbarn zusammen. Und im Osten öffnen die größten vietnamesischen Märkte westlich des Mekongdeltas. Auf den berüchtigten Bildern aus der Silvesternacht sind aber nur wenige Täter südostasiatischen Phänotyps zu sehen. Zwar begeht schon einen Tabubruch, wer die Randale mit der Migration verbindet. Doch wer nur das tut, hält ein anderes Tabu aufrecht: der Islam als dominierende Religion in den Ländern, aus denen Menschen „westasiatischen Phänotyps“ kommen.

Wenn Franziska Giffey (SPD) nun sagt: „Das sind doch fast alles Berliner Kinder, die sind hier geboren und aufgewachsen“, dann treibt die Regierende Bürgermeisterin kein aufklärerischer Willen an. Im Gegenteil. Giffey will das Tabu erneuern und verhindern, dass im Zusammenhang mit der Silvesternacht weiter offen über migrantische Gewaltbereitschaft geredet wird, die in Wirklichkeit eine islamisch konnotierte Gewaltbereitschaft ist.

