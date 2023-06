Frankreich: Sechs Kinder bei Messer-Angriff verletzt – Syrer festgenommen

Messer-Angriff in Frankreich! Ein Angreifer hat in einem Park in Annecy (im Osten des Landes) sechs Kinder und einen Erwachsenen mit einem Messer verletzt.

Die Zeitung „Le Dauphiné Libéré“ schreibt, dass es sich bei dem Täter um den 1991 geborenen Abdalmasih H. handeln soll. Laut Personalausweis sei er Syrer und habe in Frankreich im November Asyl beantragt. Der Flüchtlingsstatus sei ihm zuvor in Schweden gewährt worden.

Medienberichten zufolge sollen die Opfer etwa drei Jahre alt sein.

Mehr auf Bild.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung