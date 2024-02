Frankreich: „Schweinefresser“, „Drecksweiße“ – Todesdrohungen an Spieler

Frankreichs Fußball wird von einem Skandal erschüttert: Bei einem U17-Spiel zwischen der Union Sportive Seysses Frouzins (USSF), einer Mannschaft aus Seysses in der Nähe von Toulouse in Südfrankreich, und dem Verein FC Petit Bard aus Montpellier ist es am Samstag zu schwerer verbaler Gewalt, Rassismus und Vandalismus gekommen.

„Man beleidigte uns während des gesamten Spiels als Drecksweiße (sales petits blancs), Schweinefresser und dreckige Verräter“, sagte der Vereinschef des USSF, Christophe Chiarello. „Das habe ich in 50 Jahren Fußball noch nicht erlebt.“ Zudem sollen auch mehrfach Todesdrohungen ausgesprochen worden sein: „Während des Spiels haben die Fans uns gedroht, wir würden hier nicht lebend rauskommen“, so Chiarello. Weiterlesen auf nius.de

