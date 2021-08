Frankreich geht auf die Straße: Massenproteste im ganzen Land

Video: Demonstrationszug aus Richtung „La Defense“ (westlich von Paris) mit Ziel Innenstadt.

In ganz Frankreich halten die Massendemonstrationen gegen den „Grünen Pass“, die geplanten Zwangsimpfungen von Beschäftigten im Pflegebereich und die vorgesehenen Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Gesunde an. Ob wie hier in Paris, bei den Bikern in Bordeaux oder in Kleinstädten wie Pau – überall das gleiche Bild: die Massen sind auf der Straße. Die schweigende Mehrheit ist nicht für Macrons Coronadiktatur. Offenbar schweigt sie nicht mehr und geht auf die Straße.

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung