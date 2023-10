Frankreich: Afroaraber vergewaltigt zwei Frauen in Altersheim – 93-Jährige stirbt

Ein Afroaraber vergewaltigte zwei Frauen in einem französischen Altersheim – sie waren beide über 90 Jahre alt. Eines der Opfer starb als Folge des brutalen sexuellen Übergriffs.

Samir B., ein 44-jähriger Afroaraber, war der Polizei bereits als Sexualstraftäter bekannt. Nun vergriff er sich an zwei hochbetagten Frauen (93 und 95 Jahre alt) in einer geriatrischen Einrichtung im Bezirk Val-d´Oise. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde Sperma auf dem Bettlaken der 93-Jährigen, mittlerweile verstorbenen Frau gefunden. Das Opfer litt unter anderem an einer psychischen Störung. Als Folge der Vergewaltigung verlor die Frau das Bewusstsein und konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Das zweite Opfer, eine 95-jährige Frau, berichtete dem Personal der Pflegeeinrichtung, dass sie in ihrem eigenen Zimmer vergewaltigt worden war. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

