FPÖ: Lächerliche schwarz-grüne Mini-Lockerungen bescheren uns Maskenpflicht und Testzwang!

So nicht, Herr Kurz! Wir erleben derzeit alles andere als ein Ende des Lockdowns. Durch die lächerlichen Mini-Lockerungen inkl. Maskenpflicht und Testzwang, drängt uns die schwarz-grüne Regierung in eine Zweiklassen-Gesellschaft. Wer nicht getestet ist, wird ausgeschlossen. So sieht Freiwilligkeit à la Schwarz-Grün aus! Besonders der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ist mehr als schäbig!

Es bleibt dabei: KURZ MUSS WEG!

5 11 Bewertungen Artikel Bewertung