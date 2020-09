FPÖ: Der EU-Asylpakt ist die reinste Katastrophe!

Das ist wieder einmal typisch! Was medial als „rigorose Abschiebepolitik“ verkauft wird, ist in Wahrheit eine Umverteilung von illegalen Migranten quer über Europa! Der EU-Asylpakt ist ein weiterer Schritt in die vollkommene falsche Richtung. Auf Sebastian Kurz kann sich Österreich auch nicht verlassen, denn der Kanzler ist den Österreichern bereits bei der Schuldenunion eiskalt in den Rücken gefallen. Es gibt genug Österreicher, die aufgrund des schwarz-grünen Corona-Wahnsinns vollkommen unverschuldet in Not geraten sind, und genau denen sollten wir jetzt helfen! Für die FPÖ steht also fest: Unsere Solidarität gilt in erster Linie den Österreichern!

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung