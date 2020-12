Am Dienstag verkündete Biden seine Wahl für das angebliche Ressort „Secretary of Health and Education Services“: „Ich normiere Javier Bacheria“

Die zwei Fox-News-Moderatoren konnten sich ein Lachen über Biden nicht verkneifen: Es heißt „Health and Human Services“ – und nicht „Health and Education Services“. Und es ist nicht Javier Bacheria, sondern Xavier Beccera, der Generalstaatsanwalt von Kalifornien.

Das nachfolgende Video zeigt bis zur Minute 2:00 die Aussetzer von Biden: