Carsten: Echt jetzt, drei Wochen um den Block rennen und das war es jetzt ? Ein großes Durchhaltevermögen haben sie ja nicht. Übrigens, am Sonntag sind Wahlen in Berlin. Warum schweigen die Medien? Die Welt wartet auf das Interview von Tucker Carlson mit Putin. Die freie westliche Presse, verhält sich gar nicht so frei.

