Flutopfer im Ahrtal: Wünsche mir eine Regierung, die für das Volk da ist

Fast sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch im flutgeschädigten Ahrtal reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut in das Katastrophengebiet und löste damit ihr Versprechen ein. Bevor Merkel im Ahrtal eintraf, interviewte Focus Online einige Betroffene, die teils mächtig erbost sind. Nachfolgend ein Auszug:

[…] Günter Börtitz wohnt seit 54 Jahren in Bad Neuenahr. Der Rentner und ehemalige Handwerksmeister fühlt sich von der Politik im Stich gelassen . Sein Wunsch an die Regierenden aber scheint so einfach: „Ich wünsche mir eine Regierung, die für das Volk da ist. Ganz einfach, das ist die Wahrheit. Jetzt geht’s um die Wahl – da hören sie nichts anderes als die Wahl. Dann kommt die Pandemie wieder in Vorschein. Das Volk interessiert niemanden. So einen Eindruck habe ich. Wir haben eine schlechte Politik.“ […] Mehr auf Focus Online

Angela Merkel gestern im Ahrtal:

